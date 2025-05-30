Мужчина из Новокузнецка попал в больницу после употребления апельсинов

В Новокузнецке ночью 29 мая был доставлен в больницу местный житель с подозрением на интоксикацию сильнодействующим токсином после употребления апельсинов. Информацию предоставил источник РЕН ТВ.

У 36-летнего мужчины наблюдаются признаки острой интоксикации цианидом калия, такие как затрудненное дыхание, головокружение и спутанность сознания.

Незадолго до ухудшения состояния он употреблял в пищу апельсины. По словам мужчины, фрукты ему предложили. Состояние пациента оценивается как тяжелое. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что двое британских туристов насмерть отравились белым порошком на отдыхе в Таиланде.