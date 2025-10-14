Мужчина из Петербурга ответит в суде за насилие над братом

В Северной столице предстоит судебное разбирательство над гражданином, который применил физическую силу к своему младшему родственнику из-за беспорядка, учиненного последним в его личном пространстве. Об этом информировала пресс-служба городской прокуратуры.

Происшествие случилось 11 июля в квартире, расположенной на Бронетанковой улице. Между 31-летним петербуржцем и его младшим братом возникла словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство. В процессе потасовки старший брат наносил удары кулаком в область лица младшего и бил ногой в спину. В определенный момент младший брат потерял равновесие и упал, ударившись грудью об угол предмета мебели.

Вследствие данного инцидента пострадавший получил серьезные телесные повреждения, представляющие угрозу для жизни. Обвиняемый заявил, что причиной конфликта послужило то, что его младший брат проник в его комнату, взломав дверь, и оставил там хаос в период его отсутствия по причине командировки.

Прокуратура Красносельского района вынесла обвинительное заключение в отношении указанного лица в соответствии с частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело передано в судебный орган для рассмотрения по существу.

