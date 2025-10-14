В Москве кавказцы избили охранников клуба из-за фейсконтроля

В Москве выходцы с Кавказа напали на сотрудников службы безопасности ночного клуба. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Многонационал».

Конфликт разгорелся из-за того, что посетителям с кавказскими корнями было отказано во входе в клуб, поскольку они не соответствовали критериям фейс-контроля. При этом, по информации канала, граждане, прибывшие из одной из южных республик России, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Разрешение спора перешло в формат индивидуальной схватки. На видеозаписи, опубликованной в Сети, запечатлено, как один из кавказцев применяет борцовский прием, прижимая своего противника к полу.

Ранее сообщалось, что продавец в подмосковном Королеве избил школьников из-за слов о гнилых овощах.