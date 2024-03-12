Мужчина избил девушку-таксиста в подмосковном Дмитрове

В подмосковном Дмитрове мужчина избил девушку таксиста, посчитав, что та должна была уступить проезд, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел вечером 8 марта. По данным надзорного ведомства, 43-летний нападавший ехал в автомобиле своей дочери в качестве пассажира, затем он вышел из машины, разбил стекло автомобиля такси и ударил девушку-водителя кулаком по лицу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские установили место нахождение злоумышленника.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения малолетних детей подростками в Подмосковье.