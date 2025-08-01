Мужчина изнасиловал девятилетнюю и 25 лет скрывался от правосудия

В Красноярском крае будет судим мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над ребенком. Злоумышленника не удавалось привлечь к ответственности более 20 лет, сообщила региональная прокуратура.

Преступление произошло в городе Шарыпово в 2000 году. Девятилетнюю девочку похитили и изнасиловали в подвале жилого дома. Личность подозреваемого была установлена, но он успел покинуть страну, после чего был объявлен в международный розыск.

Примерно через год мужчина добровольно явился в правоохранительные органы, отрицая свою вину. Ввиду отсутствия достаточных улик его освободили.

Как указано в сообщении, расследование дела было временно прекращено из-за невозможности установить личность преступника.

По прошествии времени, в рамках работы по раскрытию нераскрытых дел, прокурор установил, что приостановка уголовного преследования была необоснованной.

Мужчина был найден в другом регионе и признался в содеянном. В настоящее время дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу. До начала судебных заседаний обвиняемый будет находиться под стражей.

Ранее стали известны подробности изнасилования мигрантами четырехлетней девочки.