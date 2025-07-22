Стали известны подробности изнасилования мигрантами четырехлетней девочки

В окрестностях Калуги четырехлетняя девочка подверглась насилию со стороны детей, являющихся нелегальными мигрантами. В день инцидента она находилась на прогулке с отцом. Информацию о новых деталях происшествия опубликовали в телеграм-канале общественного деятеля и члена СПЧ Марины Ахмедовой.

По словам Ахмедовой, внимание отца отвлекла беседа с соседями, в результате чего он временно потерял дочь из виду. Ей стало известно, что к отцу подбежали другие дети с криками о том, что с его дочерью «делают нехорошее» два мальчика. Он немедленно бросился на помощь, оттащил нападавших и забрал плачущего ребенка, как сообщила Ахмедова.

Она также предположила, что дети мигрантов, подозреваемые в совершении этого ужасного акта, могли совершать подобные преступления и ранее.

Ахмедова подчеркнула, что, по ее мнению, это был не первый подобный случай для них. Она рассказала, что один из них уже пытался затащить ученицу первого класса в туалет с аналогичными намерениями, однако тогда он избежал серьезного наказания, ограничившись отчислением из школы и продолжил жить среди других детей.

Информация об изнасиловании ребенка детьми мигрантов стала достоянием общественности благодаря публикации губернатора Калужской области Владислава Шапши. Он назвал случившееся «вопиющим случаем» и рассказал о мерах, принятых в отношении подозреваемых.

Ранее Володин анонсировал рассмотрение законопроектов об усилении контроля за мигрантами.