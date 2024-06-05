Мужчина напал с ножом на соседа в подмосковном хостеле

В Мытищах задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему соседу по хостелу, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию о преступлении сообщили медики, к котором поступил пострадавший. Выяснилось, что нападение произошло в ходе конфликта.

Сотрудники полиции задержали мужчину 1979 года рождения, который ранее неоднократно был судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили троих мужчин, которые напали на водителя оптовой фирмы и украли бытовую технику.