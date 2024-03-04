Мужчина несколько раз ударил ножом свою знакомую на улице в Видном

В Видном задержали 32-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство своей 42-летней знакомой, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел в выходные возле одного из кафе на Советской улице. Обвиняемый нанес женщине не менее трех ударов ножом. Поводом для конфликта стало то, что потерпевшая оскорбила супругу нападавшего.

Женщине оперативно оказали медицинскую помощь. Она сейчас находится на стационарном лечении.

Обвиняемого в ближайшее время заключат под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Московской области убил коллегу и закопал его тело в поле.