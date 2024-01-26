Житель Подмосковья зарезал коллегу и закопал его тело в поле

В Подмосковье предъявили обвинение 30-летнему местному жителю, который зарезал своего коллегу. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в середине января во Фрязино. Фигурант и погибший работали бригадирами. Во время ремонтных работ между ними произошел бытовой конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры один из участников потасовки схватил нож и напал на оппонента.

Чтобы избавиться от тела, подозреваемый закопал его под снегом недалеко от дома. Почти две недели погибший считался пропавшим без вести. Его тело обнаружили накануне. Также оперативно был установлен подозреваемый.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить местного жителя, который зарезал незнакомого ему человека на улице.