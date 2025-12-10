Мужчина обнаружил истекающую кровью собаку на обочине под Санкт-Петербургом

Под Санкт-Петербургом в районе поселка Мартышкино произошел вопиющий случай жестокого обращения с животным. На обочине дороги местный житель обнаружил тяжелораненую собаку, скулящую от боли, сообщили в Telegram-каналах.

Мужчина немедленно обратился в фонд помощи животным «Северный медведь». Прибывшие на место волонтеры эвакуировали пса и доставили его в ветеринарную клинику для оказания срочной медицинской помощи.

Результаты рентгенологического обследования шокировали даже опытных специалистов. В теле животного было обнаружено множество пулевых ранений — как недавних, так и застарелых. Обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего устанавливаются. Также неизвестно, имел ли пес хозяев.

По данным ветеринаров, состояние собаки, которую назвали Мишей, сейчас оценивается как средней тяжести. Предполагаемый возраст животного — около 10 лет. После завершения курса лечения и реабилитации волонтеры планируют найти для Миши новых ответственных хозяев.

