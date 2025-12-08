Саботажник найден: в Одинцове случай с собакой оставил поселки без интернета

Необычный инцидент, который больше похож на сюжет для анекдота, произошел в Одинцовском городском округе. В ночь на 6 декабря автоматизированные системы провайдера «Геотел» зафиксировали масштабный сбой: жители нескольких поселков одновременно остались без доступа к интернету и телевидению. REGIONS выяснил неожиданную причину такого ЧП.

Первоначальная версия о повреждении кабелей грызунами не подтвердилась — диагностика указала на проблему на оптоволоконной линии в районе активного строительства. Прибывшая на место аварийная бригада обнаружила открытый люк кабельного коллектора. На его дне находился неожиданный «виновник» — собака, которая, судя по всему, сорвалась вниз и в попытках выбраться повредила хрупкие оптические волокна.

Сотрудники спустили лестницу, и животное самостоятельно выбралось на поверхность, после чего специалисты оперативно восстановили связь.

Однако, как отмечает зоозащитница и волонтер Ольга Петрова, подобное падение могло серьезно травмировать питомца, как физически, так и психологически. Для восстановления животному необходим покой, безопасное укрытие, вода и еда; в некоторых случаях может потребоваться мягкое успокоительное.

Главный вопрос пока остается без ответа: чья это собака и как она оказалась на стройплощадке рядом с открытым коммуникационным колодцем, который по правилам должен быть надежно закрыт.

