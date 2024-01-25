Мужчина, обвиняемый в серии краж электропроводов, предстанет перед судом в Подмосковье

Следственный отдел из Павловского Посада завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Электроуглей, обвиняемого в серии краж электропроводов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Удалось установить, что в октябре прошлого года злоумышленник с помощью монтировки взламывал двери, окна частных домов и бытовок, проникал внутрь помещений, пассатижами отрезал у электробытовых приборов провода и забирал их с собой.

Так, всего зарегистрировано девять заявлений от потерпевших, общий ущерб составил более двухсот тысяч рублей. В настоящее время собрана достаточная доказательная база вины фигуранта, в связи с чем дело направлено в Павлово-Посадский городской суд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье на 20-24% сократилось число совершаемых преступлений.