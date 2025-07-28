Мужчина открыл огонь на рынке Бангкока: шесть погибших

В Бангкоке произошла трагедия на рынке, где в результате стрельбы, согласно информации газеты Bangkok Post от 28 июля, погибли как минимум четыре человека.

Мужчина, вооруженный пистолетом, совершил нападение неподалеку от отделения полиции Банг Сью. По информации, распространяемой в СМИ, среди жертв оказались продавец и трое охранников. В настоящее время полиция ведет расследование данного происшествия.

Агентство Reuters сообщает, что число погибших в результате стрельбы достигло шести.

СМИ, ссылаясь на слова заместителя комиссара столичного полицейского управления Чарина Гопатту, передают, что в числе погибших находится и сам вооруженный преступник, который совершил самоубийство. Гопатту заявил, что вооруженный преступник покончил с собой.

Ранее сообщалось, что соучастники теракта в «Крокусе» планировали взорвать ТРЦ «Москва» в Каспийске.