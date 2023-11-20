Уголовное дело возбудили после травмирования школьницы на картинге в Клину

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после травмирования школьницы на картинге в подмосковном Клину, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным следствия, на детском картинге, расположенном в торговом центре, девочка не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который впоследствии упал на нее. Ребенок получил травму позвоночника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия, также назначена медицинская экспертиза.

Ранее СМИ сообщали, что на картинг девочка отправилась с мамой и друзьями, чтобы отпраздновать день рождения.