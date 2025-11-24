Мужчина палкой отбил атаку бешеной лисы на девушку в Омской области

В городе Калачинск Омской области произошел опасный инцидент с диким животным. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, на местную жительницу набросилась лиса, у которой позже было подтверждено бешенство.

По данным издания, хищник неожиданно вышел из лесополосы и атаковал девушку. На громкие крики о помощи отреагировал сосед, который незамедлительно выбежал на улицу. Мужчина сумел отогнать животное, нанеся ему несколько ударов палкой. В результате этих действий лиса погибла на месте.

После нападения пострадавшую с рваными ранами на руках и ногах экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и проведения курса вакцинации от бешенства.

