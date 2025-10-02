Мужчина перепутал подростка с белкой и выстрелил ему в голову

В американском штате Айова произошла трагическая случайность во время охоты, приведшая к гибели несовершеннолетнего, пишет газета New York Post (NYP). Там 17-летний подросток, участвовавший в групповой охоте на белок, был ошибочно принят одним из компаньонов за грызуна.

По предварительной информации, роковой выстрел произошел в момент, когда один из охотников принял движение подростка за перемещение цели. Пуля попала юноше прямо в голову.

Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь в больнице, спасти жизнь молодого человека не удалось — полученная травма головы оказалась смертельной.

Погибший, по данным издания, являлся талантливым футболистом. Юношу многие знали как активного и общительного молодого человека.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего. Подробности трагедии, включая возможные нарушения правил безопасности при обращении с оружием, уточняются.

