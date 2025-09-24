Грызун-убийца напал на людей в американском штате

По информации источника, в результате нескольких таких инцидентов пострадали пять человек, двое из которых получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Местные жители сообщают о необычно агрессивном поведении животных.

Одна из пострадавших — местная жительница Джоан Хеблэк, рассказала, что зверек набросился на нее во время утренней прогулки и вцепился в ногу.

Другая жительница, Изабель Кампой, гулявшая с племянницей, также подверглась атаке в том же районе. По словам женщины, белка попыталась вцепиться ей в лицо, и ей пришлось отбиваться руками.

Специалисты предполагают, что все нападения совершила одна и та же особь. Эксперт Ванесса Поттер из центра помощи диким животным WildCare объяснила, что эти грызуны не являются переносчиками бешенства.

По словам эксперта, белку в раннем возрасте могли приучить к кормлению люди, поэтому животное в поисках еды от прохожих нападает на них.

