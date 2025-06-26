Мужчина подорвался на мине в Судже при попытке «посмотреть состояние города»

В Курской области на въезде в райцентр Суджа пострадал мужчина. Его автомобиль подорвался на мине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло в ночь на четверг, 26 июня. На подъезде к Судже произошел взрыв. Это гражданский автомобиль наскочил на мину. Его водитель, 53-летний мужчина, утверждает, что отправился в город посмотреть на его состояние.

«В результате взрыва у него минно-взрывная закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу», — указал Хинштейн.

Он добавил, что именно по этой причине ограничен въезд в ряд населенных пунктов Курской области. Саперы продолжают свою работу по разминированию, поэтому находиться в приграничье по-прежнему небезопасно.

Ранее сообщалось, что в разрушенном селе Крупец Курской области бородатый мужчина в военной форме и бронежилете устроил взрыв, а затем станцевал. На его фоне дом без окон и крыши, а кругом дым. Произошедшее попало на видео. Этот ролик стал основанием для проверки.