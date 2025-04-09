Мужчина поджег свою жену в Новокузнецке

В Новокузнецке произошел ужасный инцидент: мужчина совершил поджог своей жены, облив ее легковоспламеняющейся жидкостью. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, 43-летний мужчина по имени Сергей в ходе ссоры с женой совершил на нее нападение. Причиной агрессии послужило недовольство мужчины тем, что женщина, по его мнению, «выносила ему мозг». В приступе ярости он облил ее горючей жидкостью и поджег. Огонь моментально охватил волосы и одежду жертвы.

Пострадавшая была срочно госпитализирована с серьезными ожогами, затронувшими 20% поверхности тела, а также дыхательные пути. Наиболее сильно пострадали лицо и руки, которыми она пыталась сбить пламя. На данный момент женщина находится без сознания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Злоумышленник задержан. Известно, что в прошлом году он уже привлекался к ответственности за угрозы убийством.

Ранее сообщалось, что трое мужчин на видео пытались зарезать и сжечь 41-летнего жителя Владивостока.