Мужчина погиб вместе с дочерью во время пожара под Вологдой

Возгорание произошло в городе Сокол. Загорелся двухэтажный частный дом, и двое его жильцов погибло. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета.

ЧП произошло вчера вечером. Сигнал поступил в пожарную часть в 20.25, и через полтора часа пламя уже было потушено. На объекте, на который поступил вызов, проживала семья, состоявшая из супругов, их двоих детей и пожилой женщины. Из загоревшегося дома самостоятельно выбрались два человека, жена главы семьи и престарелая родственница. Они вынесли с собой двухлетнего мальчика, который получил сильные ожоги. Сам хозяин дома погиб, а вместе с ним и его 6-летняя дочь.

«По факту гибели мужчины и его дочери возбуждено уголовное дело», - заявили по этому поводу правоохранители.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. По одной версии, пламя вспыхнуло из-за неисправности электрооборудования. По другой – из-за неполадок, случившихся у дымовой трубы.

Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном Раменском. Там в огне погибла 9-летняя девочка. Городская прокуратура теперь ведет расследование всех причин этого инцидента.