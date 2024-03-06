Прокуратура контролирует установление причин пожара в Раменском, где погибла 9-летняя девочка

Безопасность
t.me/mosoblproc

Фото: [t.me/mosoblproc]

В Подмосковье выясняют обстоятельства пожара в частном доме в Раменском, где погибла девятилетняя девочка, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла минувшей ночью. Вспыхнул деревянный дом на улице Николая Фетисова.

Причины возгорания пока неизвестны, они будут определены по итогам пожарно-технической экспертизы.

Установление всех обстоятельств случившегося взяла на контроль Раменская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Богородском округе Подмосковья погибли двое детей.

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