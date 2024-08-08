В Подмосковье клиент автосалона покончил с собой из-за дорогого и некачественного ремонта автомобиля, пишет SHOT .

Незадолго до смерти мужчина сообщил своей супруге, что ему навязали ремонт машины, а затем выставили огромный счет, однако практически сразу же после выполнения работ в авто сломался двигатель.

Родные погибшего рассказали журналистам, что последние две недели мужчина находился в депрессии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник угрожал учителю убить одноклассников из-за провала на ОГЭ.