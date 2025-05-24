Мужчина покончил с собой в укрытии во время ночного обстрела в Киеве
СМИ: в Киеве мужчина покончил с собой в укрытии во время ночного обстрела
Фото: [flickr.com]
По сообщениям киевских новостных пабликов, в столице Украины мужчина покончил с собой в укрытии во время ночной атаки российских ракет.
В ночь на субботу, 24 мая, в столице Украины Киеве зафиксировали атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» и баллистических ракет.
В Сети распространились кадры, запечатлевшие крупные пожары, охватившие город в результате ударов. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорания зафиксированы в разных районах столицы.