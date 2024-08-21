Мужчина получил 13 лет колонии за убийство двух своих знакомых в Подмосковье

Суд в Подмосковье приговорил мужчину к тринадцати годам колонии строгого режима за двойное убийство, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в марте прошлого года в деревне Анино под Волоколамском. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на мужчину и женщину. Последняя скончалась на месте, второй пострадавший умер в больнице.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить четверых жителей столичного региона, которые вымогали деньги под угрозой распространения недостоверных сведений.