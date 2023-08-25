Мужчина получил восемь лет колонии за попытку сбыть крупную партию наркотиков в Подмосковье

Одинцовский городской суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима за попытку сбыть крупную партию героина в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступную деятельность злоумышленника пресекли в апреле этого года. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота. Дело против соучастников осужденного выделено в отдельное производство.

Уточняется, что гособвинение в суде поддерживал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденный пытался пронести в потайном кармане наркотики в колонию в Электростали.