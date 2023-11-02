Мужчина пострадал в Донецке из-за украинского дрона
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в Петровском районе Донецка 2 ноября. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своих соцсетях.
Мэр Донецка уточнил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мирный гражданин – это мужчина 1979 года рождения. В момент украинской атаки он находился на улице Добровольского недалеко от магазина «Ассорти».
Также уточняется, что ранее на трассе из Таганрога в Мариуполь при взрыве пострадали сотрудники «Донбассгаза». Другие подробности уточняются.