Мужчина пострадал в результате перестрелки в Раменском

Конфликт с перестрелкой произошел у жилого дома в деревне Панино Раменского городского округа, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы, они рассказали, что слышали звуки, похожие на выстрелы. Выяснилось, что между двумя мужчинами случилась перепалка, в ходе которой один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

В результате мужчина 1976 года рождения получил ранение, его госпитализировали. Правонарушителем оказался местный житель 1980 года рождения, его доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Московской области пятиклассник ранил ножом подростка во время туристического похода.