Мужчина пострадал в результате взрыва в квартире в подмосковной Лобне

В результате взрыва в квартире в подмосковной Лобне пострадал 41-летний мужчина, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ЧП случилось сегодня около одиннадцати часов утра. По данным СМИ, когда мужчина разбирал вещи, которые остались от предыдущего хозяина, он случайно наткнулся на гранату. Боеприпас сдетонировал.

Пострадавшего доставили в больницу. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует городская прокуратура, на место также выехал прокурор Лобни Алексей Пальчик для координации работы спецслужб и правоохранительных органов.