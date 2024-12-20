SHOT: мужчина пострадал в Сочи после взрыва газа в частном доме

На территории города Сочи произошел взрыв бытового газа. Один человек получил сильные ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Сочи на улице Демократической произошло ЧП. Там в двухэтажном частном доме произошел взрыв газового баллона.

«Первый этаж дома полностью разрушен. Находившийся внутри 36-летний мужчина получил серьезные ожоги 40% поверхности тела», — указано в микроблоге.

Пострадавший был госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в Бийске. Там ранения получили 52-летняя женщина и девятилетний ребенок. Этим инцидентом лично занялся прокурор города, ему предстоит дать правовую оценку всем обстоятельствам, которые привели к ЧП.