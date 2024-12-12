Женщина и ребенок пострадали в Бийске после взрыва газа в частном доме

Два человека были ранены в Бийске после того, как в частном доме взорвался бытовой газ. Об этом сообщила прокуратура Алтайского края в своем телеграм-канале.

В частном доме в городе Бийске взорвался бытовой газ. При этом получили травмы два человека. Один из них 52-летняя женщина, а другой — девятилетний ребенок. К месту происшествия выехал прокурор Бийска. Ему и его коллегам предстоит установить все обстоятельства данного ЧП.

«По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — пообещали правоохранители.

Ранее сообщалось о взрыве газа в Махачкале. Там был частично разрушен пятиэтажный жилой дом. В итоге травмы получили два человека, еще 40 жителей были эвакуированы в безопасное место. ЧП произошло на улице Абубакарова.