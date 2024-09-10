Мужчина пытался украсть дорогостоящие мясные деликатесы из супермаркета в Подмосковье

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже дорогостоящих мясных деликатесов из супермаркета в Мытищах, передает пресс-служба ведомства.

Преступление произошло в сетевом магазине на Осташковском шоссе. Выяснилось, что 28-летний мужчина украл товары и прошел мимо кассовой зоны. Сумма ущерба могла составить свыше десяти тысяч рублей, однако довести кражу до конца злоумышленнику не удалось. Его задержали.

Мужчину доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали местного жителя, который пытался украсть кроссовки из гипермаркета.