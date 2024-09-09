Житель Подмосковья украл кроссовки, переобувшись в них прямо в магазине

Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего жителя Щелково, который украл кроссовки из гипермаркета, сообщила пресс-служба ведомства.

Все произошло в магазине на Пролетарском проспекте. Выяснилось, что молодой человек выбрал себе новую пару обуви, переобулся в нее и пытался незаметно покинуть торговую точку.

Противоправные действия заметили сотрудники гиипермаркета. Они и вызвали на место росгвардейцев.

Мужчину задержали и доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали женщину, укравшую из магазина несколько пачек кофе и виски.