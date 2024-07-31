Мужчина пытался украсть из магазина в Подмосковье несколько блоков табачной продукции

Мужчина пытался вынести из магазина в Можайске несколько блоков табачной продукции, злоумышленника задержали на месте происшествия.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области, инцидент произошел в торговой точке на улице Воинов-Интернационалистов.

Подозреваемый дождался, пока сотрудник магазина покинет свое рабочее место, а затем зашел за кассовый аппарат и начал спешно складывать табачную продукцию в свой пакет.

Задержанным оказался 27-летний житель Нальчика. Мужчину доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали вора-рецидивиста, находившегося в федеральном розыске.