Мужчина с «гранатой» пытался ограбить магазин в Бурятии

В Бурятии мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался ограбить круглосуточный магазин, угрожая продавцу предметом, похожим на гранату, чтобы заполучить спиртное и табачные изделия, сообщил РЕН ТВ.

По данным полиции, нетрезвый злоумышленник требовал от работницы магазина алкоголь и сигареты, демонстрируя предмет, напоминающий боевую гранату.

Испугавшись за свою жизнь, женщина укрылась в подсобном помещении и вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Как выяснилось, «граната» была муляжом и не представляла опасности, заявили в региональном МВД.

В отношении 32-летнего, ранее имевшего проблемы с законом, жителя Иволгинского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный курьер с коробкой ворвался в школу и угрожал взрывом.