Украинцы пытались контрабандой ввезти наркотики в Россию

По информации Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, граждане Украины предприняли попытку ввоза наркотических средств на территорию России, замаскировав их под бытовую технику, а именно посудомоечные машины. Об этом стало известно «Ленте.ру».

Согласно данным ведомства, переправка более 135 кг запрещенных веществ осуществлялась из Белоруссии в Российскую Федерацию с использованием автомобильного транспорта. Преступники намеревались распространить наркотики в Москве, однако благодаря оперативным действиям сотрудников таможенной службы были задержаны.

В связи с данным инцидентом против иностранных граждан было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за контрабанду наркотических средств. В качестве меры пресечения им назначен арест сроком на один месяц.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе задержали двоих мужчин, организовавших нарколабораторию.