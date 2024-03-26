В компьютерный клуб в подмосковном Фрязино ворвался вооруженный ножом мужчина, пишет SHOT .

По информации издания, инцидент произошел накануне вечером. Очевидцы заявили, что злоумышленник ранил троих человек.

Уточняется, что в настоящее время нападавший задержан и доставлен в полицию. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что следователи приступили к работе с фигурантом дела об убийстве трех пенсионерок в Московской области.