Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в Подмосковье — СМИ

SHOT: мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в Подмосковье

Безопасность
t.me/shot_shot

Фото: [t.me/shot_shot]

В компьютерный клуб в подмосковном Фрязино ворвался вооруженный ножом мужчина, пишет SHOT.

По информации издания, инцидент произошел накануне вечером. Очевидцы заявили, что злоумышленник ранил троих человек.

Уточняется, что в настоящее время нападавший задержан и доставлен в полицию. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что следователи приступили к работе с фигурантом дела об убийстве трех пенсионерок в Московской области.

Актуально
Подмосковье