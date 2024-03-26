Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в Подмосковье — СМИ
SHOT: мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в Подмосковье
Фото: [t.me/shot_shot]
В компьютерный клуб в подмосковном Фрязино ворвался вооруженный ножом мужчина, пишет SHOT.
По информации издания, инцидент произошел накануне вечером. Очевидцы заявили, что злоумышленник ранил троих человек.
Уточняется, что в настоящее время нападавший задержан и доставлен в полицию. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что следователи приступили к работе с фигурантом дела об убийстве трех пенсионерок в Московской области.