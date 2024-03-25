Следователи приступили к работе с фигурантом дела об убийстве трех пенсионерок в Подмосковье

Следователи приступили к работе с обвиняемым в убийстве трех женщин в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве рассказали, что 34-летний фигурант пытался сбежать, в марте этого года сотрудники «Интерпола» задержали его в аэропорту Вьетнама.

Преступления произошли в феврале текущего года в одном из частных домов в деревне Свитино под Наро-Фоминском. Там обнаружили тела троих пенсионерок с огнестрельными ранениями.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение по нескольким статья — тройное убийство из корыстных побуждений, разбой, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, а также неправомерное завладение автомобилем одной из потерпевших.

По делу назначено свыше двадцати различных экспертиз. Следователи продолжают работу по сбору и закреплению доказательств.

Ранее СМИ сообщали, что убить трех пенсионерок, одна из которых является владелицей крупного подмосковного завода, могу сотрудник ГИБДД, который взял у пожилой женщины деньги в долг на покупку мотоцикла.