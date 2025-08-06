Мужчина с пистолетом устроил скандал на собрании жильцов в Тюмени

В Тюмени разгоряченный горожанин, вооружившись пистолетом, превратил собрание жильцов в эпизод остросюжетного фильма, что запечатлено на видео, опубликованном телеграм-каналом Ural Mash.

На записи видно, как эмоциональный мужчина возле припаркованной машины резко открывает дверь, бросает папку внутрь, извлекает пистолет, взводит курок, хватает стоящую рядом женщину за одежду и начинает размахивать оружием. В ответ на его действия другая женщина набрасывается на него и наносит несколько ударов по лицу.

Согласно информации канала, происшествие случилось на встрече владельцев квартир на Заречном проезде. Как утверждают местные жители, данный человек — арендатор, не имеющий права голоса.

Он явился на собрание и попытался выступить, однако ему не предоставили такую возможность. В результате он спровоцировал конфликт и продемонстрировал пистолет. Свидетели вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие для проведения экспертизы. В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что молодой парень отделался «условкой» за стрельбу с балкона от скуки.