Молодой парень отделался «условкой» за стрельбу с балкона от скуки

В Кемерове завершилось уголовное дело, начавшееся с банальной скуки. Как пишет sibdepo.ru со ссылкой на пресс-центр судов и УСД Кемеровской области, молодой человек открыл стрельбу с балкона, за что ответил перед лицом Фемиды.

Сообщается, что 20-летний житель Рудничного района, выйдя на балкон, устроил стрельбу по припаркованным автомобилям из пневматического пистолета. Его мишенями стали Toyota RAV4 и ВАЗ 2107, принадлежащие соседям.

Как выяснили, молодой человек действовал из хулиганских побуждений. Пули повредили стекла и кузовные элементы машин, причинив владельцам ущерб на общую сумму 180 783 руб. Происхождение пистолета обвиняемый объяснить не смог. По его словам, он его «где-то нашел», а стрельбу начал «от скуки».

К моменту суда стрелок частично загладил вину: полностью возместил ущерб владельцу «Жигулей» (32 900 рублей) и частично — хозяину Toyota. Суд постановил взыскать оставшиеся 87 883 рубля, а самому хулигану назначил 1,5 года условного лишения свободы. Если бы пострадали люди, срок мог бы быть уже реальным.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина открыл огонь на рынке и убил шесть человек.