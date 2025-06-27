Мужчина с разбитым сердцем поджег поезд, забитый пассажирами

В Южной Корее мужчина устроил пожар в вагоне метро, который двигался через подводный туннель под рекой Хан. Инцидент едва не закончился трагедией для 151 человека, включая самого пиромана, пишет NDTV.

По данным следствия, подозреваемый сознательно разлил бензин в вагоне, а затем поджег. Это следует из видео, записанном в вагоне. Кореец не только создал угрозу для 150 пассажиров, но и случайно подпалил себя, став 151-м пострадавшим.

По данным СМИ, все люди получили медицинскую помощь. Из них 22 пассажира с отравлением дымом доставлены в больницы Сеула. Сам поджигатель тоже госпитализирован с ожогами средней тяжести.

Полиция установила, что мотивом преступления стало недовольство мужчины решением суда о разводе. Он признался, что хотел привлечь внимание к своей личной трагедии и крайне тяжело переживал расставание с возлюбленной.

История действительно могла закончиться куда плачевнее. Местоположение вагона в тоннеле осложнило работу спасателям. Им потребовалось 47 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание и проверить все вагоны на наличие пострадавших.

Поджигателю же теперь грозит до пожизненного заключения по статье о преднамеренном поджоге с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали поджигателя леса.