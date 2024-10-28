SHOT: мужчина швырнул об пол месячного ребенка в Белгородской области

В Белгородской области мужчина ударил об пол своего сына, сообщил SHOT. Ребенок, которому исполнился всего месяц, находится сейчас в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

По данным источника, инцидент произошел из-за конфликта 22-летней матери ребенка с 36-летним сожителем. Агрессивный мужчина угрожал сначала девушке убийством, а потом подбежал к люльке и нанес травмы младенцу.

Ребенка оперативно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и закрытый перелом руки. Медики делают все возможное, чтобы спасти малыша и избежать инвалидности.

Задержанный гражданин уже имеет криминальное прошлое. Ранее он был судим за незаконное обращение с наркотическими веществами. Также он уклонялся от административного надзора.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (умышленные действия, направленные на причинение смерти).

Ранее сообщалось, что в Курске мать попыталась задушить девятимесячную дочь поясом от халата.