В Курске мать попыталась задушить девятимесячную дочь поясом от халата

В Курске в воскресенье, 27 октября, произошел инцидент, который буквально всколыхнул местных жителей своей жестокостью. Как проинформировали в пресс-службе СУ СК России по Курской области, мать попыталась убить свою девятимесячную дочь.

Согласно предварительной информации, 36-летняя женщина достала пояс и попыталась задушить им новорожденную. Все произошло в доме на проспекте Вячеслава Клыкова. В какой-то момент она осознала, что делает, и даже вызвала на место скорую помощь.

«После того как ребенок потерял сознание, женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила девочку в Областную детскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении 36-летней женщины возбудили уголовное дело. В настоящее время выясняются причины такого поступка матери. Жизнь девочки вне опасности.

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