Мужчина убил женщину отверткой и поджег квартиру в Москве: его задержали

В российской столице задержан мужчина, подозреваемый в жестокой расправе над женщиной с использованием отвертки. Информация об этом поступила от представителей Главного следственного управления СК России по Москве, передает «Лента.ру».

Задержанный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом») и 167 («Преднамеренное повреждение или уничтожение чужого имущества») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам следствия, 21 сентября текущего года, в одной из квартир на Валдайском проезде, мужчина 48 лет в процессе ссоры со своей знакомой нанес ей многочисленные удары отверткой в область головы и грудной клетки. После совершения преступления он совершил поджог квартиры с находящейся внутри пострадавшей и покинул место происшествия.

Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили возгорание, а пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Однако, полученные ранения оказались смертельными.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, жертвой оказалась уборщица, которую пригласили для приведения квартиры в порядок, но она отказалась от работы из-за значительного количества мусора.

В настоящее время злоумышленник задержан, следователи проводят допросы свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз. Рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят мужчину, который убил знакомого 20 лет назад.