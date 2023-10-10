Мужчина убил знакомого кирпичом и поджег сарай с его телом в Егорьевске
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Жителю Егорьевска предъявили обвинение в убийстве мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
По данным ведомства, в конце прошлой недели в ходе тушения возгорания в частном доме спасатели МЧС обнаружили тело 64-летнего мужчины. Эксперты выявили следы насильственной смерти. После этого был установлен 34-летний подозреваемый.
Выяснилось, что между мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего руками и ногами, а также ударил его по голове и туловищу керамическим кирпичом. После этого фигурант спрятал тело в сарай и поджег его, чтобы скрыть следы преступления.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд об избрании обвиняемому меры пресечения. Также назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске задержали 47-летнего мужчину, который чуть не зарезал свою сожительницу.