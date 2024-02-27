Мужчина украл из строительного магазина в Подмосковье более 25 упаковок клея

Безопасность
пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО

Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже свыше двадцати пяти упаковок ремонтно-монтажного клея из строительного магазина.

Задержанным оказался 37-летний житель Вологодской области, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранителей вызвал охранник гипермаркета, который заметил, как один из покупателей положил товар в рюкзак и попытался покинуть магазин.

Злоумышленника доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась украсть косметику из супермаркета.

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