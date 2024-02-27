Мужчина украл из строительного магазина в Подмосковье более 25 упаковок клея
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже свыше двадцати пяти упаковок ремонтно-монтажного клея из строительного магазина.
Задержанным оказался 37-летний житель Вологодской области, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Правоохранителей вызвал охранник гипермаркета, который заметил, как один из покупателей положил товар в рюкзак и попытался покинуть магазин.
Злоумышленника доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась украсть косметику из супермаркета.