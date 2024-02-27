Жительницу Санкт-Петербурга задержали за кражу косметики из подмосковного магазина
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Подмосковные росгвардейцы задержали 44-летнюю жительницу Санкт-Петербурга за кражу косметики из магазина в Подольске.
Женщина прогуливалась по торговому залу и складывала в рюкзак понравившиеся ей косметические средства, после этого она оплатила на кассе недорогие товары, остальные — общей стоимостью свыше пяти тысяч рублей — пыталась вынести без оплаты, сообщила пресс-служб Главного управления Росгвардии по Московской области.
Противоправные действия заметил охранник. Именно он и нажал кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленницу доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.
Ранее сообщалось, что полицейские ищут участников массовой драки возле торгового центра в Волоколамске.