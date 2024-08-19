Мужчина украл крупную сумму денег и ювелирные изделия из частного дома в Подмосковье

В Подмосковье задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в хищении денежных средств и ювелирных изделий из частного дома.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, с заявлением о краже в полицию обратилась 48-летняя женщина.

Сумма ущерба составила свыше 640 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник проник в дом через окно. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья пыталась украсть из магазина дорогостоящие деликатесы.