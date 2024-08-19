Мужчина украл крупную сумму денег и ювелирные изделия из частного дома в Подмосковье
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В Подмосковье задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в хищении денежных средств и ювелирных изделий из частного дома.
Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, с заявлением о краже в полицию обратилась 48-летняя женщина.
Сумма ущерба составила свыше 640 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник проник в дом через окно. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья пыталась украсть из магазина дорогостоящие деликатесы.