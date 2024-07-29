Жительница Подмосковья пыталась украсть из магазина дорогостоящие деликатесы

Тридцатилетняя жительница Подмосковья пыталась украсть из магазина в Одинцово дорогостоящие деликатесы, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московкой области.

Однако кража не удалась, злоумышленницу, которая сложила товар в сумку, задержали на выходе из торгового зала. Тревожную кнопку нажали сотрудники магазина.

Подозреваемую передали сотрудникам полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали домработницу, которая подозревается в краже ювелирных украшений на сто тысяч рублей.