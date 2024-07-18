Мужчина украл табачную продукцию на 600 тысяч рублей из подмосковного магазина
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
В Ленинском округе Подмосковья задержали подозреваемого в краже табачной продукции на шестьсот тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
О краже в полицию сообщил местный предприниматель. В результате правоохранители задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранта по решению суда заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двадцатилетнюю студентку, которая подожгла полицейский автомобиль «по заданию мошенников».