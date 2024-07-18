Мужчина украл табачную продукцию на 600 тысяч рублей из подмосковного магазина

В Ленинском округе Подмосковья задержали подозреваемого в краже табачной продукции на шестьсот тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О краже в полицию сообщил местный предприниматель. В результате правоохранители задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранта по решению суда заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двадцатилетнюю студентку, которая подожгла полицейский автомобиль «по заданию мошенников».