Мужчина укусил представителя ТЦК на Украине

В Ивано-Франковске, на Украине, произошел необычный инцидент во время мобилизационных мероприятий: мужчина напал на представителя местного ТЦК (территориального центра комплектования, украинского аналога военкомата), укусив его за ногу. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областного ТЦК в социальных сетях.

Согласно отчету, инцидент имел место 9 апреля. Сотрудники ТЦК обратились к 37-летнему гражданину с требованием предъявить необходимые военно-учетные документы, однако в ответ он, как отмечается, проявил агрессию и укусил одного из работников военкомата за ногу.

В пресс-службе уточнили, что укус пришелся на область ноги, которая ранее была травмирована в результате боевых действий.

После совершения нападения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Установлено, что злоумышленник является уроженцем Херсонской области. В настоящее время он направлен на прохождение военно-медицинской комиссии.

Ранее сообщалось, что украинский ТЦК пытается мобилизовать находящегося на МКС космонавта Зубрицкого.